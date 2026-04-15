Bandecchi esalta ADL: "Può insegnare per 1000 anni come si fa business col calcio!"

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"ADL è il top: ha vinto, ha convinto, ha fatto crescere dei giovani. Con spavalderia e con piglio imprenditoriale tratta il calcio"

Stefano Bandecchi, politico, imprenditore e dirigente sportivo, ha rilasciato un'intervista a DoppioPasso Podcast in cui ha parlato del business nel calcio, spendendo parole al miele per Aurelio De Laurentiis. Queste le sue dichiarazioni sul presidente del Napoli: "De Laurentiis è il top: ha vinto, ha convinto, ha fatto crescere dei giovani. Con spavalderia e con piglio imprenditoriale tratta il calcio: vende i calciatori e si mette a inventare cose nuove. Ha una piazza stupenda che è una piazza ricca per il calcio, e quindi ha tutto: potrebbe durare 1000 anni e ci potrebbe insegnare come far diventare il calcio un grande business. Oggi questo è il suo lavoro principale. Forse è l'unico uomo in Italia che si occupa solo di calcio".

Parole dure sul sistema calcistico italiano:

"Il calcio attira criminali, falliti e persone che vorrebbero farsi vedere perché pensano di essere così più importanti. Per esempio in Italia tutto quello che riguarda il calcio minore è un problema: secondo voi perché ogni anno falliscono 6-7 squadre dalla Serie C? Perchè sono in mano a delle persone che non dovrebbero preoccuparsi nemmeno di bagni pubblici, o comunque dovrebbero fare i conti con la propria tasca anziché avventurarsi in un mondo che richiede i soldi. E loro i soldi non ce li hanno e quindi falliscono".