Prima pagina

Il Mattino: "Conte con i detenuti: 'Rinascere dagli errori'"

Il Mattino: "Conte con i detenuti: 'Rinascere dagli errori'"
Oggi alle 00:30Brevi
di Davide Baratto

"Conte con i detenuti: 'Rinascere dagli errori'", scrive così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, riportando il messaggio portato dall'allenatore del Napoli nell'incontro tenutosi ieri nel carcere di Poggioreale. Il sommario: "Il tecnico azzurro nel carcere di Poggioreale". Di seguito la prima pagina integrale.