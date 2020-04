Ripresa Serie A, Albarella: "Urge protocollo con linee guida per riprendere in sicurezza"

Il preparatore atletico Eugenio Albarella è intervenuto ai microfoni di Radio Marte in merito ad una possibile ripresa della Serie A: "Ho la sensazione che si voglia ricominciare a tutti i costi perdendo alcune linee guida per poter lavorare in sicurezza. Bisogna rispettare tutti i protocolli e creare delle linee guida unilaterali per abbassare il rischio. E’ fondamentale procedere così in modo da andare avanti in sicurezza".