Ripresa Serie A, Sabatini: "Importante che tutti inizino ad allenarsi nello stesso momento"

Il giornalista Mediaset Sandro Sabatini è intervenuto a Radio Sportiva in merito ad una possibile ripresa del campionato: "A livello psicologico è cambiato tutto per tutti. Ricominciare da una bella carica di euforia e non dev'esserci spazio per la paura, perché devono esserci garanzie. il 24 maggio è realistica pensarla come data fissata per ricominciare il campionato. Per gli allenamenti bastano 2 settimane. L'importante è che tutti ricomincino ad allenarsi insieme, nello stesso momento"

PARTITA CRIMINALE - "In quel momento il coronavirus era solo in Cina. La vera partita criminale, giocata a porte aperte, è Liverpool-Atletico perché il virus c'èra già".