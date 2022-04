Roma, Mourinho: "Mi piacerebbe il Napoli ancora in EL, sarebbe più comodo affrontarlo"

"Ora siamo rimasti noi e l'Atalanta, penso che anche i nerazzurri possano far bene in Europa League".

E' una spinta in più esser rimasto insieme all'Atalanta l'unica squadra in Europa? Il tecnico della Roma, José Mourinho, ha risposto a questa domanda nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida di Conference League contro il Bodo/Glimt: "Non lo so, a me dispiace. Mi piacerebbe che ci fossero altre squadre italiane in Europa. Inter e Napoli sarebbe comodo affrontarle con degli impegni europei anche per loro. Ora siamo rimasti noi e l'Atalanta, penso che anche i nerazzurri possano far bene in Europa League".