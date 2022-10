Roma, Mourinho: "Spalletti un amico. E' un bravissimo allenatore e io non sono scarso”

Jose Mourinho, tecnico della Roma, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Napoli, ha parlato anche delle parole di Spalletti

Jose Mourinho, tecnico della Roma, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Napoli, ha parlato anche delle parole di Spalletti che lo ha definito un super allenatore: "Non ho sentito Luciano. Ma non penso che sia un bluff. E' mio amico? E' vero. E' vero che ci rispettiamo. Lui è un bravissimo allenatore e io non sono scarso. Che lui pensi di vincere domani è la verità, ma lui sa che non è facile domani. Sa che perdere qui non è un bluff. C'è rispetto per l'avversario. Noi abbiamo giocato contro gli ultimi in classifica e siamo usciti ridendo, ma attenzione che il quarto in classifica non è scarso. Sarà una partita difficile".