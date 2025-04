Podcast Romondini sulla lotta Scudetto: "Può incidere più Conte, ma Inzaghi ha più armi"

L'ex calciatore Fabrizio Romondini è intervenuto a 'Maracanà', nel pomeriggio di Tmw Radio.

Il calcio si ferma per i funerali a Papa Francesco sabato. Ma è caos partite:

"Credo ci sia stata troppa confusione. Bastava rimandare la partita di Roma, dove si possono creare i problemi e rispettare il resto del calendario. Serviva un po' di logica e buonsenso, anche perché in queste situazioni non sembra che ci sia".

In questa volata Scudetto cosa può fare la differenza?

"Gli allenatori. Ho visto un Napoli in difficoltà, un'Inter invece stanca, sulle gambe nel finale. Gli allenatori nella gestione dei giocatori e delle forze devono fare ora la differenza. Vincerà chi avrà più birra nelle gambe nel finale. Può incidere di più Conte, ma Inzaghi ha più armi, più materiale".

Chi si prende la finale di Coppa Italia tra Inter e Milan?

"Sempre Inter, perché la vedo più squadra. Certe partite Inzaghi non le sbaglia, anche se l'Inter è stanca. Dall'altra parte vedo una squadra disunita".