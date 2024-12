Rossitto promuove Biraghi: "E' l'ideale per il gioco di Conte, può rappresentare un upgrade"

A “1 Football Club” su 1 Station Radio, è intervenuto Fabio Rossitto, allenatore ed ex centrocampista, tra le altre, di Napoli, Fiorentina ed Udinese.

Cristiano Biraghi, finito ai margini della rosa, potrebbe trasferirsi al Napoli: sarebbe un buon innesto per la squadra di Conte? “Sì, assolutamente. Biraghi ha qualità ed è ideale per il gioco di Conte. È un giocatore di livello che, nonostante qualche difficoltà recente, può dare molto. Sostituire Spinazzola con Biraghi potrebbe rappresentare un upgrade per il Napoli ma lo dovrà dimostrare sul campo. Parliamo di giocatori con una certa mentalità e cultura del lavoro, qualità fondamentali per fare la differenza."

Un altro nome accostato al Napoli è Bijol, il difensore dell’Udinese. È pronto per il salto in una grande squadra? "Sì, Bijol è un giocatore di sostanza, concentrato e determinato. Ha fatto bene all’Udinese e credo che sia pronto per una nuova avventura. È una certezza: garantisce rendimento e affidabilità, qualità importanti per qualsiasi squadra di alto livello."

Secondo lei, la vittoria del Napoli contro il Genoa ha messo pressione all’Atalanta? "Non credo che il Napoli abbia influenzato l’Atalanta. Quest’ultima non sembra subire pressioni per lo scudetto. Certo, essere in vetta può far venire qualche pensiero, ma l’Atalanta deve sprecare più energie rispetto ad altre squadre per restare competitiva. Questo potrebbe incidere nel lungo periodo, specie quando ripartirà la Champions League.”

Possiamo dire che in questo momento è una corsa a tre per lo Scudetto tra Napoli, Atalanta e Inter? "Sì, assolutamente. Sono queste le squadre che si contenderanno lo Scudetto”.