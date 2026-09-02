Sabah, parla il vice allenatore italiano: "Napoli club enorme, sarà difficile per noi"

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Il Napoli affronterà il Sabah FC il 20 gennaio 2027 nella penultima giornata della League Phase di Champions League. Per gli azzurri sarà la seconda sfida consecutiva contro una formazione azera dopo il Qarabag, battuto 2-0 al Maradona nella scorsa stagione. Questa volta il Napoli dovrà affrontare la lunga trasferta a Baku, dove il Sabah disputerà la gara casalinga. La formazione azera ha conquistato l'accesso alla competizione attraverso i preliminari, superando diversi turni.

Champions League, il Napoli vola a Baku: sfida al Sabah il 20 gennaio

La sfida avrà anche una curiosità italiana. Il Sabah è allenato dal lituano Valdas Dambrauskas, mentre il suo vice è il romano Valerio Zuddas, classe 1989, tecnico con numerose esperienze internazionali tra Georgia, Serbia, Romania, Ungheria, Cipro, Croazia, Scozia e Moldavia.

“Noi non abbiamo una squadra che ha grosse individualità. Il Napoli è un club enorme, abituato a giocare competizioni internazionali, che ha individualità importantissime. Anche se fa una performance positiva o negativa, a noi importa poco, perché ha dei giocatori così forti, con esperienza, che in queste competizioni noi non abbiamo. Per noi sarà difficile a prescindere dal momento di forma del Napoli", le sue parole a Videoinformazioni.

"Quindi non avendo delle individualità molto forti, dobbiamo in ogni partita basarci su una performance collettiva di alto livello. In questa stagione le dinamiche nel campionato azero cambieranno, perché ho visto l’approccio delle nostre avversarie nelle prime partite ed è stato molto difensivo. Questo ci permette di avere di più il pallino del gioco. Lo scorso anno non è stato così, abbiamo trovato squadre che ci hanno messo in difficoltà. Però fa parte anche della nostra crescita cercare un po’ delle variazioni dal punto di vista tattico.

Il Napoli lo incontreremo più avanti, ma sicuramente non sarà una partita in cui avremo la palla la maggior parte del tempo (ride, ndr). Dovremo cercare di trovare soluzioni per stare un po’ più alti e un minimo propositivi, per quanto possibile contro una squadra così forte. Da qui a gennaio cambieranno tantissime cose, ma in linea di massima sarebbe da presuntuosi cercare di fare la partita contro il Napoli”.