Sabatini: “Buongiorno-Juve, vi svelo un retroscena! Napoli? Mi aspetto che da marzo voli"

vedi letture

Il giornalista Sandro Sabatini è intervenuto a Radio Marte nel corso di “Siamo tutti allenatori”: “Juan Jesus? Va detto che dal punto di vista della leadership è vicinissimo a Buongiorno, poi per altre caratteristiche Buongiorno si fa preferire. Credo che Buongiorno si divida il podio di miglior difensore italiano con Bastoni e Calafiori. Buongiorno ha una certa fragilità ed una propensione all’infortunio, ma non sono competente in materia. Anche perchè la cosa si fa preoccupante. Buongiorno o Bremer? Bremer è leggermente superiore, ma è reduce da un infortunio molto grave. I legamenti crociati comportano un anno per il ritorno in campo e qualche mese di rendimento altalenante e piccoli altri infortuni. Al 100%, al top della condizione e della forma, di meglio, rispetto a Buongiorno, c’è solo Bremer in Serie A. Quando Bremer faceva storie con la Juventus per il rinnovo di contratto, la società bianconera pensò solo a Buongiorno per sostituirlo.

Hien? E’ tipo Bremer per caratteristiche, certe partite è all’altezza di Bremer, ma non ha continuità di rendimento. Lo dico onestamente, lo direi anche se riguardasse il Milan o il Sassuolo o altre squadre, mi aspetto di vedere un Napoli che voli da marzo in poi.

Spinazzola? Ha avuto un infortunio traumatico ai tempi dell’Europeo e quegli infortuni si portano dietro tanti infortuni muscolari. Però non lo terrei fermo per paura che s’infortuni. In questo momento, anche se ci fosse un minimo pericolo di infortunio, non rinuncerei a Spinazzola anche perchè ha tante chances di puntare al Mondiale con la nazionale.

Maradona o Messi? Maradona era un’altra cosa, un altro pianeta, un’altra stella. Questo dualismo in Argentina non c’è, se gli fai questo paragone ti ridono dietro. Forse quelli nati tra gli ’80 e i ’90 dicono sciocchezze tipo ‘Ma Maradona non ha mai vinto il Pallone d’Oro’. E certo, all’epoca non si dava il Pallone d’Oro ai sudamericani. Forse qualche anno dopo solo Ronaldo il Fenomeno si avvicinava a qualcosa di extraterrestre. Ronaldo saltava gente come Thuram, Cannavaro, Costacurta, Maldini. Durò un anno e mezzo, poi si fece male. Per esempio Maldini ha giocato contro Maradona, contro Ronaldo e forse Cristiano Ronaldo. Eppure Maldini dice Maradona e poi Ronaldo il Fenomeno.

Per me Conte ha già scelto il titolare che è Milinkovic-Savic. Però questa alternanza mi appare molto delicata perchè mi sembra abbastanza superflua. L’alternanza va bene in partite dello stesso livello, ma se uno gioca una gara importante e l’altro con una squadra di bassa classifica allora possono nascere problemi".