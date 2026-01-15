Sabatini: “Nell’Inter entrano Lautaro e Pio, Chivu ha organico nettamente superiore a Conte”

Il giornalista Sandro Sabatini ha commentato la vittoria di ieri dell'Inter contro il Lecce nel recupero della 16esima giornata in un video sul suo canale Youtube: "Segna Pio e l'Inter va a +6 sul Napoli. Gli effetti dello scorso diretto si sono visti il mercoledì: per 77 minuti l'Inter ha giocato una partita opaca, non si può raccontare che ha giocato bene. La partita non sembrava vera, tanta era la difficoltà dell'Inter nell'arrivare al tiro. Poi è entrato Lautaro, dopo Esposito: trovatemi un'altra squadra in Europa in cui nel secondo tempo entrano il centravanti della nazionale italiana e quello della nazionale argentina.

La differenza di 6 punti tra Inter e Napoli è troppa, considerato quello che si è visto domenica, ma è comunque nell'ordine delle cose. Chivu guida la macchina più veloce. Alla vigilia Chivu ha dato il giorno di riposo: tutti avrebbero detto 'ma come si fa?', ora invece andate in giro su web, social, radio, tv, nessuno nomina il giorno di riposo. La fascia destra rimane un problema finché non torna Dumfries, con il Lecce bastano Diouf e Luis Henrique ma la differenza si vedrà in Champions. In Italia non esiste un'altra squadra che si può permettere di fare turnover bene. Chivu rispetto a Conte ha un organico nettamente superiore".