Sabatini: "Non vedevo da anni un'Inter così! Chivu è un grande allenatore"
Il giornalista Sandro Sabatini, tramite un video sul suo canale YouTube, ha speso parole al miele per l'Inter dopo la vittoria sulla Cremonese. Di seguito le sue dichiarazioni: "D’accordo che di fronte c’era la Cremonese, ma io ho visto un’Inter che non vedevo da anni. È una squadra che lotterà sicuramente per vincere lo Scudetto, perché è una squadra forte, potente, con giocatori che adesso hanno entusiasmo e si aiutano. La rosa è ampia e poi ci sono delle individualità per cui, se Lautaro Martinez è questo, cioè quello degli anni migliori, è un capitano e un attaccante straordinario; se Bonny che è la quarta punta, non fa rimpiangere Thuram, l’Inter ha una potenzialità che prima non aveva.
Potrei continuare con Barella da regista che dà palle d’esterno che sembra Modric, Dimarco è un giocatore che così non si vedeva da un anno. Tutto il resto viene di conseguenza, compreso il fatto che Cristian Chivu è un grande allenatore. E qui non mi tirate fuori il solito discorso sull’esperienza: per quello basta una ricerca su Google per vedere che aveva 13 panchine in Serie A. Ma a parte che anche Conte quando andò alla Juventus aveva solo una quindicina di panchina in Serie A, ma poi non conta quello. Conta come i giocatori lo guardano, come lo seguono, l'empatia...”.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Genoa
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro