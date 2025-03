Sabatini: “Perché Conte non smentisce? Ha un contratto! E Napoli messo meglio di Juve e Milan!”

Il giornalista Sandro Sabatini è intervenuto a Pressing commentando le voci sul futuro di Conte e la gara del Napoli contro il Milan: “Ciclicamente restano fuori Leao o Theo, sarà evidentemente per gli allenamenti altrimenti non c’è spiegazione. Alcune Leao le gioca molto bene, altre molto meno, ma chi lo sostituisce non vale Leao. Futuro Conte? Non capisco, perché non smentisce mai? Ha un contratto col Napoli, dovrebbe dire ho un contratto col Napoli. Peraltro tra il Napoli e le alternative Milan e Juve, non voglio dare consigli, ma la situazione migliore è quella del Napoli”.

