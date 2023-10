Sacchi alla Gazzetta: "Il Napoli sta tornando. Può stupire, ma ad una condizione"

"Il turnover iniziale, finalizzato all’impegno di martedì contro il Real Madrid, ha funzionato".

L'ex allenatore Arrigo Sacchi è intervenuto sulle colonne de La Gazzetta dello Sport dopo il successo del Napoli di ieri: "Con curiosità ho assistito alla prova del Napoli. Volevo capire se le tensioni che nell’ultimo periodo hanno infastidito l’ambiente erano reali. Devo ammettere che ho ammirato una squadra che, lentamente, sta tornando sui livelli della passata stagione. Il turnover iniziale, finalizzato all’impegno di martedì contro il Real Madrid, ha funzionato. L’abbraccio tra Kvaratskhelia e Osimhen è uno spot perfetto che racconta come il gruppo sia unito e desideroso di raggiungere altri importanti traguardi. In generale il Napoli ha saputo fare un buon pressing, anche se forse deve aumentarlo, e ha avuto la forza di tenere sempre la partita in mano.

Ora ci si domanderà: riuscirà la squadra di Rudi Garcia a raggiungere, in termini di bellezza e di risultati, quella di Spalletti? Rispondo che dipende soltanto da loro, dai giocatori. I quali, se sapranno mettere da parte gli umani egoismi, possono davvero stupire"