Salernitana, Fimmanò: "Djuric al Napoli? Proposto il rinnovo, ma se vuole fare altre esperienze è giusto"

"Con Djuric abbiamo un ottimo rapporto, se vuole continuare con noi siamo molto contenti".

TuttoNapoli.net

© foto di TuttoSalernitana.com

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Francesco Fimmanò, avvocato della Salernitana: “Sorpreso per come si sono chiusi i rapporti con Sabatini? No, perché in realtà c’erano due filosofie di fondo diverse. C’è stata una fase dove c’era bisogno di avere un direttore vecchia maniera, poi le dinamiche successive dovevano andare in una determinata posizione, ma sia il presidente che Sabatini sono rimasti sulle loro posizioni. Mi dispiace per il botta e risposta via stampa, il presidente ha ritenuto di rispondere alle dichiarazioni di Sabatini. Ma nessuna sorpresa, evidentemente la fase delle trattative non poteva essere demandata al direttore.

Collaborazione tra Napoli e Salernitana? C’è un’apertura nei confronti di tutti, figuriamoci del Napoli che è considerato come il fratello maggiore. Tutto dovrebbe spingere per la collaborazione tra i due club.

Djuric vice Osimhen? Con Djuric abbiamo un ottimo rapporto, se vuole continuare con noi siamo molto contenti. A Djuric è stata fatta un’offerta che riteniamo congrua, se poi i calciatori vogliono fare altre esperienze è anche giusto. Contatti col Napoli? In questa fase stiamo cercando di trattare per il nuovo direttore sportivo, le scelte tecniche saranno fatte tra l’allenatore e il nuovo ds. Abbiamo una short list nella quale c’è anche l’ex Napoli Bigon. Risponde alle nostre caratteristiche, ma abbiamo oltre due mesi alla fine del mercato e non abbiamo nessuna fretta. Se son rose fioriranno”.