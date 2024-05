Santacroce: "Di Lorenzo nei 3 dietro? Non è un marcatore, allora meglio vada via"

L'ex Napoli Santacroce a Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato dell'arrivo di Conte sulla panchina degli azzurri

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

L'ex Napoli Fabiano Santacroce a Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato dell'arrivo di Conte sulla panchina degli azzurri: “Con Conte i calciatori si butterebbero nel fuoco, è l’allenatore che serve. Sarei felicissimo di vederlo a Napoli, si potrebbe sperare di vedere un’annata completamente differente da quella di quest’anno. Servono sicuramente due o tre difensori centrali, forse Ostigard e Natan li vedrei bene in una difesa a tre.

Di Lorenzo braccetto? No, assolutamente. Se dev’essere schierato a tre dietro allora fa bene ad andar via. Lui è uno a tutta fascia, non è un marcatore Di Lorenzo e soffrirebbe troppo in fase difensiva. Conte? E’ un allenatore che ha tanta personalità, è l’uomo adatto per far ritrovare un entusiasmo che s’è spento”.