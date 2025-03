Santacroce: “Mal di gol? Manca uno che salta l'uomo, con Neres il Napoli farà qualcosa in più"

Fabiano Santacroce, ex difensore azzurro e agente di calciatori, ha rilasciato un’intervista a 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Diamo merito a Radu che ha fatto una gara stratosferica, al Napoli è mancato qualcosa sotto porta. Un punto può fare la differenza a fine stagione, l’importante è che non sia arrivata la sconfitta. Però va detto che una squadra come il Napoli non può concedere una ripartenza al Venezia nel finale che sarebbe potuta costare cara. Mal di goal del Napoli? Con Neres torneranno a fare qualcosa in più lì davanti, manca uno che sappia saltare l’uomo”.

