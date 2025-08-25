Hojlund-Napoli, si chiude entro mercoledì! Sky: "Poi altri tre acquisti!"

Il Napoli è al lavoro per chiudere l'operazione Højlund e centrare così l'obiettivo visto che si tratta della prima scelta di Antonio Conte. In giornata sono stati fatti passi avanti decisivi: è stata raggiunta l’intesa di massima con il calciatore ex Atalanta e ci sono stati passi avanti anche nella trattativa con il Manchester United.

Secondo quanto riferito da Sky, la trattativa infatti potrebbe anche chiudersi con un’intesa su un prestito con obbligo legato ad alcune condizioni(gol, presenze e qualificazione in Champions del club). La cifra finale dell'operazione si aggira sui 45 milioni euro. Attualmente il Napoli ha come priorità di chiudere l'operazione entro mercoledì per poi concentrarsi e lavorare al centrocampo dove restano sempre vivi i nomi di Brescianini ed Elmas senza dimenticare Juanlu Sanchez.