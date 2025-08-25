Gazzetta, Guidi: "Napoli favorito, ma lo metto 3°. Conte ha problemi a gestire l'abbondanza"

Il giornalista Marco Guidi, nel corso del podcast 'La Tripletta' de La Gazzetta dello Sport, ha dato i suoi pronostici sulla Serie A 2025/26: "La mia terza classificata è il Napoli. Io sono convinto che il doppio impegno peserà. Il Napoli ha fatto un gran mercato ed è la favorita, cioè io lo metto terzo ma è la favorita perché se tu vai a vedere la rosa, quello che ha fatto, l’allenatore… è la favorita.

Ma secondo me, vuoi perché io Conte non ce lo vedo a gestire tutta questa abbondanza, quando ha avuto tanta abbondanza non sempre ha tirato fuori il meglio, anzi a volte ha creato problemi. Poi l’infortunio di Lukaku pesa, è un infortunio veramente serio e peserà. Lukaku per Conte è importante a livello di gioco, anche se non è il giocatore di qualche anno fa. Ma tra lui, Lucca e il centravanti che arriverà - forse sarà un super top - magari qualche problema ce l’avrà. E la Champions non può giocarla tanto per. Magari raggiungerà qualcosa in più lì rispetto al suo passato, ma in campionato secondo me qualcosa perderà”.