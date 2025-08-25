Inter, Bastoni avvisa il Napoli: "C'è voglia di rivalsa! Una squadra finita non va in finale!"

Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il successo per 5-0 contro il Torino, commentando così il premio di MVP per Marcus Thuram: "Sono felice per lui, che l'anno scorso negli ultimi 6 mesi aveva scelto di andare in vacanza (ride, ndr). Si merita questo riconoscimento, ha lavorato tanto per la squadra, avevamo tanta voglia di dimostrare in primis a noi stessi che nonostante il finale difficile della stagione 2024-2025, c'è ancora tanta voglia di rivalsa e di far bene".

5-0 come l'ultimo risultato dell'anno scorso contro il PSG. È un segno?

"Siamo arrivati in finale di Champions League e secondi in campionato a un punto di distanza dalla prima, si parla di stagione fallimentare perché non abbiamo vinto niente, ma una squadra con un ciclo fallito non arriva in finale di Champions e seconda in Serie A. Significa che la squadra c'è, la voglia c'è, i nuovi ci hanno dato linfa, sono entrati in tanti, ci hanno dato carica e tanta voglia. Siamo felici di essere rimasti qua, speriamo di fare bene quest'anno".