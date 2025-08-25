Negri: "Lucca mi è piaciuto: ha impegnato tutta la difesa avversaria e ha pressato"

L'allenatore Marco Negri è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso di Marte Sport Live, di seguito le sue dichiarazioni: "Mc Tominay è un top player assoluto della Serie A, è centralissimo nel progetto tattico di Conte, è un giocatore fantastico perché ha quantità e qualità, corre moltissimo e, soprattutto in area di rigore, si muove veramente come un attaccante. Il gol di Reggio Emilia mi ricorda i tantissimi gol fatti l’anno scorso in cui ha sfruttato la sua capacità di inserimento. Mi è anche piaciuto il sistema di gioco che ha proposto Conte, con De Bruyne vicino alla punta e con gli inserimenti di Scott dalla sinistra, liberando anche lo spazio per le incursioni del terzino sinistro.

Nel calcio c’è sempre spazio per divagazioni e per cose anche diverse perché per affrontare un nuovo campionato bisogna proporre sempre qualcosa di nuovo e questa soluzione può essere una carta che mette in difficoltà le altre squadre, senza dimenticare l’altra soluzione, il 4-3-3, che certamente verrà utilizzata. Lucca mi è piaciuto, anche perché sostituire Lukaku è impossibile. L’ex Udinese è stato bravo a fare assolutamente quello che gli veniva richiesto, ovvero impegnare tutta la linea difensiva avversaria, dando profondità e pressando. E’ chiaro che giocare a Udine è una cosa e farlo nella squadra campione d’Italia è un’altra, ma migliorerà sicuramente. Dal mercato potrebbe arrivare Hojlund, un attaccante che mi piace un sacco, l’ho seguito da vicino a Bergamo. Il danese è un giocatore che ti dà molta più profondità, può fare il lavoro che faceva Osimhen, allargandosi a destra oppure a sinistra per ricevere il pallone, è forte fisicamente e ha il gol nel sangue. Ha poi una gamba che specialmente nel campionato italiano può far la differenza sui trenta 30 metri. In futuro potrebbe può giocare anche in coppia con Lukaku”.