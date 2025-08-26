Siviglia, altro ko! Perde in casa col Getafe: 85' per l'obiettivo Juanlu

vedi letture

Il posticipo della seconda giornata di Liga conferma le difficoltà del Siviglia, sconfitto in casa dal Getafe con il punteggio di 2-1. La squadra di Bordalas, sempre più in fiducia, ottiene così la seconda vittoria consecutiva e balza in vetta alla classifica a punteggio pieno, insieme a Real Madrid, Barcellona, Athletic e Villarreal.

Gli ospiti sono partiti meglio e hanno trovato il vantaggio grazie a Liso, implacabile sotto porta. Il Siviglia ha avuto però la forza di reagire e ha rimesso in equilibrio la gara con l'autorete di Iglesias, propiziata dall'obiettivo azzurro Juanlu Sanchez che è rimasto in campo per 85'. Nella ripresa, però, è stato ancora una volta il 20enne Liso (3 gol in 2 partite) a colpire, firmando la doppietta personale e regalando ai madrileni tre punti pesantissimi. La squadra andalusa, invece, continua a mostrare fragilità e a rimandare l’appuntamento con la prima vittoria stagionale.

Venerdì 22 agosto

Betis Siviglia - Alaves 1-0

Sabato 23 agosto

Maiorca - Celta Vigo 1-1

Atletico Madrid - Elche 1-1

Levante - Barcellona 2-3

Domenica 24 agosto

Osasuna - Valencia 1-0

Real Sociedad - Espanyol 2-2

Villarreal - Girona 5-0

Real Oviedo - Real Madrid 0-3

Lunedì 25 agosto

Athletic - Rayo Vallecano 1-0

Siviglia - Getafe 1-2

CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Barcellona 6 punti

2. Villarreal 6

3. Real Madrid 6

4. Athletic 6

5. Getafe 6

6. Betis Siviglia 4

7. Espanyol 4

8. Rayo Vallecano

9. Alaves 3

10. Osasuna 3

11. Real Sociedad 2

12. Elche 2

13. Valencia 1

14. Atlético Madrid 1

15. Celta Vigo 1

16. Maiorca 1

17. Siviglia 0

18. Levante 0

19. Girona 0

20. Real Oviedo 0

*una gara in meno