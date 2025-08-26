Siviglia, altro ko! Perde in casa col Getafe: 85' per l'obiettivo Juanlu
Il posticipo della seconda giornata di Liga conferma le difficoltà del Siviglia, sconfitto in casa dal Getafe con il punteggio di 2-1. La squadra di Bordalas, sempre più in fiducia, ottiene così la seconda vittoria consecutiva e balza in vetta alla classifica a punteggio pieno, insieme a Real Madrid, Barcellona, Athletic e Villarreal.
Gli ospiti sono partiti meglio e hanno trovato il vantaggio grazie a Liso, implacabile sotto porta. Il Siviglia ha avuto però la forza di reagire e ha rimesso in equilibrio la gara con l'autorete di Iglesias, propiziata dall'obiettivo azzurro Juanlu Sanchez che è rimasto in campo per 85'. Nella ripresa, però, è stato ancora una volta il 20enne Liso (3 gol in 2 partite) a colpire, firmando la doppietta personale e regalando ai madrileni tre punti pesantissimi. La squadra andalusa, invece, continua a mostrare fragilità e a rimandare l’appuntamento con la prima vittoria stagionale.
Venerdì 22 agosto
Betis Siviglia - Alaves 1-0
Sabato 23 agosto
Maiorca - Celta Vigo 1-1
Atletico Madrid - Elche 1-1
Levante - Barcellona 2-3
Domenica 24 agosto
Osasuna - Valencia 1-0
Real Sociedad - Espanyol 2-2
Villarreal - Girona 5-0
Real Oviedo - Real Madrid 0-3
Lunedì 25 agosto
Athletic - Rayo Vallecano 1-0
Siviglia - Getafe 1-2
CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Barcellona 6 punti
2. Villarreal 6
3. Real Madrid 6
4. Athletic 6
5. Getafe 6
6. Betis Siviglia 4
7. Espanyol 4
8. Rayo Vallecano
9. Alaves 3
10. Osasuna 3
11. Real Sociedad 2
12. Elche 2
13. Valencia 1
14. Atlético Madrid 1
15. Celta Vigo 1
16. Maiorca 1
17. Siviglia 0
18. Levante 0
19. Girona 0
20. Real Oviedo 0
*una gara in meno
