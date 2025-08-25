Inter, Chivu: "Questi sono grandi uomini! Favorita? Chi ha già vinto..."

Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della prima gara di campionato vinta per 5-0 sul Torino: "Sono contento per i ragazzi, per il lavoro fatto nelle ultime tre settimane accettando dei carichi di lavoro importanti in una situazione nuova per tutti i noi dopo il Mondiale per Club con una preparazione breve, per l'aggressività e l'atteggiamento direi che hanno fatto un grande lavoro e io sono contentissimo".

Quanto ha urlato sul gol di Bastoni?

"Sono contento perché le palle inattive fanno parte del lavoro di Angelo Palombo e dello staff, ero felice un po' per tutti perché meritavamo un esordio del genere. La partita era ancora lunga, ma alla fine è andata bene.

Si abituerà alla telecamera così vicina?

"Per me non è un problema, basta che non si avvicini troppo perché devo stare attendo a quello che dico. Cercherò di dire qualche parolaccia in rumeno (ride ndr)".

La partita è andata come se l'aspettava?

"É andata un po' come l'avevamo preparata, sulla carta è sempre facile ma poi bisogna avere le gambe per farlo. Oggi hanno giocato tutti alla grande, sono contento per l'esordio di Sucic che ha fatto una grande partita e per Bonny che si è sbloccato alla prima gara a San Siro. Le cose sono andate abbastanza bene, c'è ancora da lavorare però tutti però hanno risposto alla grande".

Su cosa hai lavorato quando sei arrivato?

"Tutto merito loro, sono dei grandi uomini e dei grandi campioni che vogliono lasciarsi alle spalle la fine di una stagione che così male non è stata. Non è semplice gestire una situazione del genere, i campioni trovano sempre stimoli e motivazioni giuste per tornare a fare quello che facevano prima. Noi non dobbiamo dimostrare niente a nessuno"..

Napoli ancora favorito per lo scudetto?

"La squadra che vince il campionato è sempre la squadra da battere".