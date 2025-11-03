Santacroce: "Neanche con la moto Sucic prendeva l'attaccante, Bisseck da rosso!"

“Rosso incredibile non dato all’Inter, difensore non poteva mai raggiungerlo!”. Questo il pensiero di Fabiano Santacroce, ex calciatore azzurro, che analizza l'episodio di Hellas-Verona ai microfoni di OttoChannel, durante la trasmissione Salotto Azzurro: "Per me quello è rosso tutta la vita e davvero non capisco come sia stata presa la decisione.

Sento parlare di direzione del pallone o di altre cose, ma chi sa a calcio sa benissimo che nemmeno con la moto Sucic sarebbe riuscito a riprendere l'attaccante del Verona. Il motivo è molto semplice, l'attaccante era lanciato, mentre il centrocampista dell'Inter stava correndo nella direzione opposta e non aveva nessuna possibilità di recuperare".