Come stanno Lobotka, Gilmour e Spinazzola? Conte fa il punto in conferenza

Antonio Conte, allenatore del Napoli, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro l'Eintracht, ha fatto anche il punto sulle condizioni di Lobotka, Gilmour e Spinazzola: "Lobotka ha fatto l'ultima parte col Como, era al rientro, dargli più minutaggio poteva essere un serio rischio, parlando con lui abbiamo optato per questa soluzione. Anche Rrahmani era in partita col Lecce, gli ho chiesto se voleva fare una parte della gara ed abbiamo preferito evitare poi quella dopo l'ha giocata. Lobotka dovrebbe esserci... si è allenato, l'iter che abbiamo è questo.

Nell'ultima gara Elmas ha avuto un impatto veramente incredibile, è un giocatore... sono contento perché rende più ampia la rosa di titolari e con una stagione così lunga è importante e lui con le prestazioni, ma anche Gutierrez, dimostra che stiamo ampliando la rosa e questa è la notizia positiva che mi porto da Como. Gilmour? Ieri defaticante, non sono affaticamenti ma problemi di infiammazione a livello di pube e si faranno le corrette valutazioni. Se ci saranno bene altrimenti troveremo le soluzioni, non stiamo qui a piangere".