Politano: "Infortuni non sono una scusa, ma se giochi ogni 3 giorni ovvio sentire fatica"

In Europa calcio diverso, voi a che punto siete? Domanda posta a Matteo Politano oggi in conferenza stampa. Di seguito la risposta dell'esterno del Napoli: "Siamo ad un buon punto, quest'anno non siamo mai stati al completo, abbiamo avuto parecchi infortuni anche se non è una scusa. Giocando ogni 3 giorni, avendo fuori tanti giocatori, la fatica si fa sentire e ci sta che in alcune partite non vai al livello loro, ma domani dovremo essere al loro livello e dobbiamo vincere a tutti i costi".

Bisogna migliorare a livello offensivo. Come si affronta la partita di domani?

"Bisogna sboccarla prima possibile, gestire bene le energie, loro verranno senza nulla da perdere. Per i giocatori che abbiamo mettere palloni al centro è importante, ma non sempre si riesce bene, ci studiano e ci chiudano bene a volte".