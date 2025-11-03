Politano: "Infortuni non sono una scusa, ma se giochi ogni 3 giorni ovvio sentire fatica"
In Europa calcio diverso, voi a che punto siete? Domanda posta a Matteo Politano oggi in conferenza stampa. Di seguito la risposta dell'esterno del Napoli: "Siamo ad un buon punto, quest'anno non siamo mai stati al completo, abbiamo avuto parecchi infortuni anche se non è una scusa. Giocando ogni 3 giorni, avendo fuori tanti giocatori, la fatica si fa sentire e ci sta che in alcune partite non vai al livello loro, ma domani dovremo essere al loro livello e dobbiamo vincere a tutti i costi".
Bisogna migliorare a livello offensivo. Come si affronta la partita di domani?
"Bisogna sboccarla prima possibile, gestire bene le energie, loro verranno senza nulla da perdere. Per i giocatori che abbiamo mettere palloni al centro è importante, ma non sempre si riesce bene, ci studiano e ci chiudano bene a volte".
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Napoli
|Eintracht Francoforte
