Santacroce: “Neres? Stamattina speravo che non si facessero male gli esterni…”

Fabiano Santacroce, ex difensore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il rientro di Buongiorno? Non sarà facile per quanto riguarda il ritmo partita che si acquista solo di gara in gara. Se sta bene è giusto schierarlo dall’inizio, ha dimostrato di essere il miglior difensore del Napoli. Juan Jesus sta facendo il suo e forse anche di più che molta gente si aspettava.

Infortunio di Neres? Mi aspetto che si schieri direttamente Conte in campo (ride ndr.). Stamattina scongiuravo che non si facesse male nessuno degli esterni perchè la coperta è davvero corta. Forse Ngonge è il papabile per sostituire Neres a meno che Conte non voglia fare un cambio di modulo. Oltre a Ngonge si potrebbe anche pensare a Raspadori sulla sinistra. Ultimamente ho visto un Napoli in calo dal punto di vista delle occasioni create e poi ha subito un po’ troppo. Le assenze son tante e son pesanti, quindi il bilancio del Napoli è assolutamente positivo”.