Sarri pronto a tornare: "Ho bisogno di una chiamata dalle forti emozioni"

vedi letture

Raggiunto a Coverciano a margine della Panchina d’Oro, Maurizio Sarri racconta il suo momento lontano dal calcio: “Sto bene, questi momenti li vivi cercando di sfruttare il tempo per aggiornarti, per studiare qualcosa, i giocatori. All’estero sto vedendo una tendenza a far giocare più giovani rispetto all’Italia, per tanti motivi. È importante conoscere questi giovani, sto vedendo giocatori di grande prospettiva”.

L’Inter di Simone Inzaghi vincerà lo scudetto?

“La Panchina d’Oro è un premio strano, si riferisce alla stagione 2023/2024, ma in realtà succedono tante cose fino alle votazioni. Le votazioni sono state diverse rispetto a quelle che sarebbero state otto mesi fa: Thiago Motta avrebbe avuto grandi possibilità di vincere questo trofeo, perché probabilmente il Bologna è stata la squadra più divertente dello scorso campionato. Poi è andata a chi ha vinto lo scudetto e va bene lo stesso”.

Dove rivedremo Sarri in panchina? Italia o estero?

“Non lo so. Ho bisogno di una chiamata, e ho bisogno che mi dia forte motivazioni e sensazioni”.