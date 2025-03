Sarri: "Panchina d'Oro? Vi svelo il mio voto. Ho parlato con Conte..."

Simone Inzaghi ha vinto la 33a edizione della Panchina d'Oro, votato dai colleghi come migliore allenatore della passata stagione. Il tecnico dell'Inter ha ottenuto 26 voti contro i 14 di Gian Piero Gasperini, secondo, e i 4 di Vincenzo Italiano. Fuori dal podio Thiago Motta, arrivato a qualificarsi in Champions League con la squadra rossoblù.

"È un premio strano, si riferisce ala stagione precedente ma votato 8-9 mesi dopo, periodo nel quale succedono cose che possono portare a valutare in maniera diversa", sottolinea Maurizio Sarri a Sky Sport a margine della premiazione. "È un premio relativo alla stagione 23/24, se si fosse votato il giorno dopo l'ultima giornata di campionato, probabilmente Thiago Motta avrebbe potuto anche vincere questo riconoscimento. Io ho votato per Motta, la squadra che mi ha divertito nella passata stagione".

Maurizio Sarri al momento è in attesa di una panchina: "Cosa si fa in questo periodo? Si cerca di studiare, aggiornarsi, vedere squadre e giocatori. Insomma, quello che fanno tutti gli allenatori in questa situazione. In Italia o in Europa? Dove mi chiamano e dove corrispondono un sentimento e una forte motivazione".

Un commento sull'esonero di Thiago Motta: "È sempre difficile farsi un'idea dall'esterno non conoscendo le dinamiche interne che non vediamo. Sicuramente quando i risultati fanno fatica ad arrivare, queste dinamiche interne che noi non conosciamo possono fare la differenza in certi tipi di scelte".

Se lo aspettava così incerta la lotta per lo scudetto? "Così incerto sinceramente no, mi farebbe piacere se l'Atalanta se la giocasse fino alla fine, ha una storia bellissima, La convinzione all'inizio che Inter e Napoli avessero qualcosa in più, comunque, c'era. Oggi ho avuto la fortuna di parlare con Conte, sono rimasto contento di aver visto un allenatore innamorato di un popolo. Napoli crea questo, e mi fa piacere".