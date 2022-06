Savoldi: "Mertens via? Nel calcio non ci sono più certi valori..."

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Beppe Savoldi, ex Napoli

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Beppe Savoldi, ex Napoli: "Osimhen non si discute, ha tutto: fisico, tecnica e corsa. E poi è bravissimo di testa. Per me è positivo sotto tutti i profili. Spero che il prossimo anno non abbia alcun problema fisico: può essere l'anno della sua consacrazione e il Napoli ha bisogno di lui.

Mertens? Un grande calciatore e una persona straordinaria, mi spiace che vada via. Ricordiamoci, però, ha 35 anni e bisogna fare altre considerazioni. Non è più giovane, mentre il Napoli deve puntare su un altro elemento che può dargli continuità. E se Deulofeu è quello individuato dalla dirigenza azzurra, allora ben venga. È un elemento che mi piace molto.

Mertens e la riconoscenza del Napoli? Nel calcio di oggi non ci sono più certi valori. Sarebbe stato bello vederlo anche come futuro dirigente del Napoli, se lo merita. Non esiste più il rapporto che c'era prima tra un calciatore, la squadra e la presidenza. Gaetano pronto per il Napoli? Ha le qualità fisiche e tecniche per essere un grande calciatore. L'ho seguito molto in Primavera, ora bisogna solo se capire se potrà diventare una pedina importante per Spalletti. Molto farà il suo approccio mentale. Un conto è giocare in B, un conto è giocare al Maradona. E fidatevi di me, che c'ho giocato... (ride ndr)".