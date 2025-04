Schwoch a sorpresa: "So che il Napoli ha già parlato con Allegri"

L’ex calciatore e direttore sportivo Stefan Schwoch è intervenuto su Radioclub91 nel corso della trasmissione Il Calcio Parlato: "L'impressione è che qualche grossa società lo ha cercato, una su tutte la Juventus. Conte non ha mai fatto le cose di nascosto, a un certo punto prenderà una decisione e la comunicherà. Da quello che so il Napoli ha già parlato con Allegri. Se Conte è felice di rimanere, il Napoli è ancora più contento di lui.

Bisogna capire anche quanto il patron azzurro voglia fare un altro anno nascosto. Quest’anno De Laurentiis è stato il presidente perfetto, poteva parlare quando voleva ma non ha fatto pesare il suo ego. Credo che l’allenatore sia un po’ arrabbiato per la cessione di Kvara, anche se al club non do colpe. Le società di calcio sono aziende e il club non poteva permettere che andasse via a fine anno gratis. Dopo la vittoria dello scudetto il georgiano doveva essere premiato col rinnovo”.