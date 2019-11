Sconcerti si scusa: “Ancelotti mi ha spiegato che ho sbagliato sul figlio Davide”

Nel corso della trasmissione "Il Bello del Calcio" il giornalista Mario Sconcerti si è scusato per aver detto che gli allenamenti del Napoli, li dirigeva Davide Ancelotti: “Devo fare ammenda. Dissi che gli allenamenti li dirigeva Davide, mi dissero così, ma lo dirige Carlo Ancelotti. Avendo detto una sciocchezza, da uomo Ancelotti mi ha detto di non dirlo più e mi ha spiegato una serie di cose. Questo non toglie le critiche all’allenatore, ma l’uomo non lo discuto (in risposta agli altri in studio, ndr) non è un nostro tema”