Scotto: "A Milano c'è timore! Inter scossa per lo Scudetto e maltrattata all'andata..."

Giovanni Scotto, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero: “Per il Napoli è stato un girone d’andata complicato per qualche calo di troppo e la tensione alta. Ma questa classifica domenica va rafforzata, sarà importante non perdere. Lo stadio Meazza sarà quello delle grandi occasioni e il Napoli è da tempo che non vince lì. Io non so se sette punti a gennaio possano essere troppi, però una sconfitta potrebbe condizionare. Mi auguro che ci sia una grande prova anche con un pareggio.

Il guaio grosso del VAR è stata la voglia di trasparenza a tutti i costi. Ha creato ulteriore soggezione nei suoi confronti. Il concetto che disse Ancelotti è molto attuale: gli arbitri devono decidere, il VAR deve aiutare. Mi metto nei panni di un arbitro giovane ed emergente, effettivamente può essere condizionato. Il VAR è diventato il voler analizzare al microscopio le azioni.

L’Inter è una squadra scossa dal fatto che il Napoli ha vinto lo scudetto l’anno scorso. Ed è stata maltrattata nel match d’andata, non è passato molto tempo. Io penso che a Milano ci sia un po’ di timore per la partita di domenica”.