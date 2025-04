Scotto: "Ho una sensazione sull'infortunio di Spinazzola"

Nel corso di ‘Bordocampo – II Tempo’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto il giornalista Giovanni Scotto: “Siamo stati con il Roma a Castel Volturno per fare una chiacchierata con Matteo Politano, siamo reduci da una mattinata nel centro sportivo degli azzuri. Ho visto un Napoli voglioso, carico, sereno ma al tempo stesso con una tensione positiva. Abbiamo chiesto del Bologna, la sfida è importante ma la risposta è stata positiva, c’è la voglia di tornare a fare bene fuori casa. I calciatori sono motivati”.

Sulle condizioni dei calciatori: “Il recupero di Contini sarà un po’ più lungo ma per Lobotka e McTominay non ci sono problemi. Spinazzola dovrebbe recuperare, il fatto che si gioca di lunedì gli darà un giorno in più. Credo che sicuramente sarà dei convocati, magari non è pronto dal primo minuto“.