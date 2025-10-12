Scozia, McTominay: "Dobbiamo tutti dare di più, me compreso! Clarke aveva ragione a non essere felice"

Scott McTominay, centrocampista scozzese del Napoli, match winner di Scozia-Bielorussia, è intervenuto ai microfoni della BBC Scotland al termine del match di qualificazione ai Mondiali vinto 2-1.

Hai segnato molti gol importanti per la Scozia, quanto conta questo di stasera? "Sì, certo. Sappiamo che ogni partita da qui alla fine è importantissima. Ovviamente è andata bene in termini di punti conquistati, ma sappiamo che dobbiamo migliorare. Dobbiamo essere molto più di quello che abbiamo mostrato fino ad ora, me compreso, tutta la squadra. Ma penso che non sia il momento di preoccuparsi. Abbiamo conquistato sei punti, ma dobbiamo essere più ambiziosi di così. Per me è difficile esprimere a parole quanta qualità vedo in allenamento e a volte anche in partita, ma dobbiamo dare di più”.

Perché la Scozia non ha dilagato? “Non entrerò nei dettagli. Sappiamo che, come spogliatoio, abbiamo un ottimo spirito di squadra e un ottimo cameratismo con l'allenatore. Il mister aveva tutte le ragioni per non essere contento all’intervallo. Vogliamo solo ripagarlo: è un allenatore fantastico e vogliamo qualificarci per un grande torneo. Sta ai giocatori dimostrarlo in campo".

A due vittorie dalla fase finale della Coppa del Mondo. “Sì, abbiamo un certo spirito, te lo dico io, perché l'altra sera, ogni volta che eravamo sotto di uno a zero, ci voleva carattere per recuperare, soprattutto per Abbiamo carattere, perché l’altra sera, quando siamo andati sotto 1-0 (contro la Grecia, ndr), siamo riusciti a reagire. Questo è un aspetto fondamentale per una squadra come la nostra. Quindi, con quel pizzico di qualità e un po' più di controllo sulla palla, sento che saremo in una buona posizione”.