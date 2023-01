Sentenza Juve, ex proc. Figc: “Ricorso? Margini molto ristretti per una diversa interpretazione”

"Tutto questo mi fa dire che i margini per una diversa interpretazione dinanzi al Collegio di Garanzia del Coni sono veramente ristretti”.



Il Presidente della commissione affari economici della FIGC ed ex procuratore federale Marco Di Lello è intervenuto ai microfoni di Canale 8 durante “Ne Parliamo il Lunedì”: “Colpisce anche la terminologia usata dalla Corte d’Appello della Figc nelle motivazioni fornite in merito alla penalizzazione inflitta alla Juventus per le plusvalenze. Secondo la Corte d’Appello c’era un sistema.