Chiariello: “Se il Napoli prende questi 9 giocatori, l’anno prossimo ci divertiamo assai!”

vedi letture

Il giornalista Umberto Chiariello, ai microfoni di CRC, radio partner della SSC Napoli, è intervenuto con il suo punto: “Il Napoli vuole fare un secondo portiere che non sia solo un secondo portiere. A proposito, Meret ha rinnovato, abbiamo letto che ha rinnovato, ma non c'è nessuna evidenza ufficiale, sarebbe ora che esca fuori. Il nome del secondo portiere che è girato più forte dopo Suzuki è stato quello di Milinkovic Savic che ha una clausola di 19 milioni ma che il Napoli vuole far scadere per poterlo trattare a una cifra diversa, magari infilandoci dentro nello scambio un paio di calciatori che Baroni riabbraccerebbe molto volentieri che sono Ngonge e Folorunsho.

Si può ipotizzare che per un secondo portiere il Napoli sia disposto a spendere una quindicina di milioni? Penso di sì. Il terzino destro il Napoli lo deve fare per forza under, non può farlo diversamente e gli occhi sono finiti su Juanlu Sanchez del Siviglia, nazionale Under 21 spagnolo. Il Napoli non vuole spendere più di 15 milioni, ha fatto una proposta prima da 10 e poi da 12 con i bonus, il Siviglia ne vuole 20, ma è ipotizzabile che si possa arrivare a chiusura intorno ai 15 milioni.

Il Napoli deve fare due centrali difensivi. Uno l'ha già fatto, Marianucci per una decina di milioni, l'altro sta puntando quasi tutte le fiches su Beukema del Bologna, olandese, avendo come carta di riserva Chalobah. Sembra uscito dal mirino Solet dell’Udinese. Si può ipotizzare che costi caro il centrale difensivo, una trentina di milioni, è possibile che il Napoli li investa.

Ha già fatto De Bruyne al posto di Billing, che non è venuto gratis, perché a di là dello stipendio si è preso 10 milioni di bonus alla firma e quindi è costato 10 milioni. Sul sesto centrocampista ha tutto il tempo per riflettere, se non è Musah, sarà un altro, e può darsi che ci investa una ventina di milioni. Mi auguro che non ci investa niente perché nel ritiro avrà la possibilità di mettersi in mostra il buon Vergara, che è un talento vero, che a Reggio Emilia in Serie B ha fatto una bellissima stagione. Vergara come sesto centrocampista potrebbe essere quello utile, ma c'è anche Russo che è stato il leader della Primavera che ha trascinato alla promozione.

E’ chiaro che Russo rientra tra i giovani da portare in ritiro e da piazzare, ma diciamo che sul sesto centrocampista potrebbe darsi che il Napoli decida di spendere un’altra ventina di milioni. Poi c'è il centravanti, se è vero che il Napoli vuole prendere Nunez, ci vogliono almeno una cinquantina di milioni, poi lasciamo perdere che a 52 prendi Kean con la clausola rescissoria. Con molto meno porti a casa Lucca che secondo alcuni è più utile di Nunez, ma Nunez è il nome internazionale che fa sognare a tutti, allora viva Nunez.

E poi Noa Lang, che si sta per chiudere intorno ai 28 milioni bonus compresi. Poi c’è Ndoye, che con l'aggiunta di Zanoli si può portare a casa per 35, 37, ne chiedono 45, tutto da vedere, ma se fosse vero che lo chiudesse a 37 più Zanoli sarebbe una cifra altissima e il Napoli avrebbe un esborso di 215 milioni, è una cifra altissima, di cui qualcuna non necessaria, per esempio se non prendi Nunez e prendi Lucca ne risparmi 20.

Se ti tieni Vergara e non prendi il sesto centrocampista ne risparmi altri 20, se non prendi il secondo portiere di questo genere che abbiamo descritto ma ti vai a riprendere Scuffet ne risparmi altri 10, quindi diciamo che il mercato del Napoli oscilla tra i 160, i 170, i 215, i 220 milioni, che sono tanti. Il Napoli ha dovuto ovviamente liberarsi di Scuffet, di Billing e di Okafor perché sono tornati al mittente e va bene, ma c'è ancora da sistemare parecchi conti perché nella lista dei partenti finora si sono accasati soltanto Natan e Caprile. Gli altri sono Zanoli che è una pedina di scambio che piace, Zerbin che ha fatto un gran campionato a Venezia, Folorunsho che neanche a Firenze ha convinto ma che fino all'anno scorso era molto emergente e piace al Torino, Cheddira, Caiuste e poi c'è Ambrosino.

Insomma, ce n'è di lavoro per il signor Giovanni Manna, che in quanto a mole di lavoro non è secondo a nessuno. Io vi ho fatto nove nomi: Milinkovic-Savic, Juanlu, Marianucci, Beukema, De Bruyne, Musah o chi per esso, Nunez, Ndoye, Lang. Due le abbiamo portate a casa, il terzo pare probabile, gli altri sono tutti da vedere. Non so quanti ne ho indovinati di tutti questi ma sono tutte trattative che Napoli sta realmente portando avanti.

Ma avete sentito bene la lista? Milinkovic-Savic, Juanlu, Marianucci, Beukema, De Bruyne, Musah o chi per esso, Nunez, Ndoye, Lang. Faccio una pausa perché mi manca il fiato, è troppo anche per i sogni, non ci risvegliate in questo momento perché davvero a memoria d'uomo, io non lo ricordo un mercato del genere.

E se davvero a Conte viene consegnata questa squadra con questi nove nomi o similari non mi resta che dire buon divertimento a tutti perché l’anno prossimo ci divertiamo assai. E’ prematuro e perciò teniamo i piedi per terra, senza trionfalismi, aspettiamo ma di sicuro sono nomi accostati al Napoli con dichiarazioni dei calciatori che dicono ‘voglio andare a Napoli’. Già questo mi basta per sentirmi molto ma molto orgoglioso di questa società, di questo allenatore, di questo direttore sportivo, di questo Napoli”.