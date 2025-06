Sky, Modugno: “Osimhen può ancora andare in Arabia. Gyokeres? Fantacalcio! Su Meret…”

vedi letture

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: “Di Meret si sa quello che sappiamo da un paio di mesi: la volontà c'è, l'accordo pure, inusuale che a 4 giorni dalla scadenza non venga annunciato ma le parti dicono che non ci sono problemi e giustamente ne prendiamo atto. Un mercato come quello che intende fare il Napoli che gli permetterebbe di disputare una Champions con l'ambizione di giocarla non per vincerla ma per ben figurare, in linea con le aspettative per la squadra campione d'Italia.

Il gioco di Conte è un calcio evoluto, organizzato, con una proposta offensiva varia, la differenza la fanno le caratteristiche dei giocatori. Il Napoli nella stagione appena conclusasi non era la squadra tecnicamente più forte, ma era solida, ben strutturata, con fisicità, con un centravanti che si fa rispettare.

Gyokeres sarebbe un’operazione molto costosa, il Napoli i soldi in cassa li ha ma mi pare una trattativa onestamente da fantacalcio. I calciatori non sono oggetti da vetrina, è anche il calciatore a dover scegliere la squadra in cui andare. Osimhen potrebbe ancora andare in Arabia.

Infortuni? Il Napoli ha avuto una prima parte di stagione praticamente senza infortuni e una seconda parte dove è emersa qualche criticità ma è rimasto al terzultimo posto nella classifica per infortuni insieme a Cagliari e Lecce. La criticità è emersa perchè il Napoli si è ritrovato con più infortunati insieme ed un organico non al completo. Serve una rosa in grado di poter sopperire alle assenze: se in panchina hai uno altrettanto bravo, senti meno la mancanza di chi è infortunato”.