Fedele: “De Bruyne può avere difficoltà, da noi si marca! Lang? Ha segnato in Olanda..."

L’ex dirigente sportivo Enrico Fedele è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “Fisicamente Nunez è forte, parliamo di un giocatore che attacca anche un po' la profondità, ma verrebbe davvero a fare l'alternativa di Lukaku. Per Conte gioca sempre il belga. Big Rom è un elemento indispensabile per il gioco che vuole fare Conte: è un attaccante da 15 gol all'anno ed è funzionale alla manovra, come dimostrano gli assist che ha fatto quest'anno. Ecco perché a Nunez preferisco Lucca, perché è già pratico della Serie A e perché l'Udinese potrebbe accettare contropartite come Lindstrom o Cajuste, giocatori che il Napoli deve comunque smaltire. Serve un'alternativa tattica a Lukaku e può essere Lucca, perché fisicamente imponente e fortissimo di testa. Sa anche venire incontro e giocare di sponda.

Noa Lang ha segnato diversi gol, ma in Olanda, dove non c’è grande competitività. Al Napoli servono esterni che segnano e arrivano in doppia cifra. Se è lui il sostituto di Kvaratskhelia bisogna sperare in Dio, perché David Neres già doveva sostituirlo a sinistra, ma per segnare deve giocare a destra. Questo, però, vuol dire togliere spazio a Matteo Politano, l'uomo che ti assicura la catena forte con Anguissa e Di Lorenzo. Politano è un'ala che è diventato un Callejon, mentre prima giocava dalla metà campo in su. De Bruyne ha grande qualità ma viene per la prima volta in Italia e bisogna capire come riuscirà a calarsi in un contesto nuovo per lui. De Bruyne è un assist-man, ha un piede delicato, ma in A troverà delle marcature che lo asfissieranno. Può avere delle difficoltà: ne è un esempio Eriksen, che non brillò nell'Inter proprio di Conte”.