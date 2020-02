Setièn su Messi-Diego: "Maradona affascina ma non s'è visto uno con la continuità di Leo..."

Quique Setièn ha parlato oggi in conferenza stampa, in vista del match di domani del suo Barcellona contro il Napoli di Gattuso. Il tecnico blaugrana è stato interrogato anche sul paragone, naturale dal ventre del San Paolo, tra Messi e Maradona: "E' come se mettessimo Maradona oggi, non si possono comparare per me. Messi da 14 anni gioca ad alti livelli tutte le partite, è questa la differenza con tutti gli altri. Non s'è visto uno con la continuità come Leo che dopo tanti anni fa partite come l'ultima che ha fatto. Mi è piaciuto molto Diego, un giocatore enorme che ci affascina e ci fa amare lo sport".