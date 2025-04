Sfogo Conte, l’idea dell’agente Accardi: “È una strategia! Tutto calcolato…”

“La lotta Scudetto è sempre stata aperta”. Cosi a TuttoMercatoWeb.com l’operatore di mercato Beppe Accardi commenta le ultime vicende del campionato dopo la sconfitta dell’Inter contro il Bologna.

“Sul Napoli. Ha meno pressioni, tutti davano per scontato che l’Inter avesse già vinto lo Scudetto. E Conte sul piano mediatico ha meno pressioni”.“È una strategia per tenere bassa la tensione. Serve ad abbassare le pressioni sul campionato e portarla sulla sua posizione per il prossimo anno. Tutto calcolato”.