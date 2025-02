Siani: “Inter non così forte! Il Napoli ha Raspa mentre Arnautovic, Correa e Taremi fanno 1 gol…”

Il giornalista Fernando Siani ha parlato a Cronache di Spogliatoio della lotta scudetto tra Napoli e Inter alla luce degli ultimi risultati: “L’Inter è una squadra forte, fortissima se in forma, non così meglio di altre come dicono se non al top e quando servono le riserve il dislivello è eccessivo. Arnautovic, Correa e Taremi hanno un gol a testa, nel Napoli ad esempio entra Raspadori che da alcuni a Napoli viene etichettato come un bidone addirittura. Rosa? Sì, ne ha 15, ma pure l’Inter se va oltre i 15 vediamo come peggiora…”.