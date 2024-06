Sindaco Dimaro: “Impennata di prenotazioni con Conte. Già conosce il nostro territorio…”

Il sindaco di Dimaro-Folgarida, Andrea Lazzaroni, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre

Il sindaco di Dimaro-Folgarida, Andrea Lazzaroni, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: “Con l’arrivo di Conte ci sarà un’atmosfera particolare a Dimaro? Non avevamo dubbi che sarebbe arrivato il colpo di scena che avrebbe dato spinta ai ritiri. Grande allenatore, gran bel ritiro, tutti vorranno vedere il nuovo Napoli.

Di certo ci sarà un’impennata di prenotazioni con l’arrivo del nuovo allenatore. Lo staff tecnico del Napoli dovrà venire a fare un sopralluogo nelle prossime settimane come accade ogni anno, ma anche Conte conosce già Dimaro dove venne in ritiro ai tempi in cui allenava il Siena. L’organizzazione degli undici giorni di ritiro procede bene, ovviamente riceveremo anche eventuali richieste inoltrate dal Napoli. Da oggi si avvia la macchina organizzativa per il ritiro e la ‘vestizione’ del paese, con striscioni e gigantografie azzurre. Ne prepareremo anche una su Conte, certo…”.