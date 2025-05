17 giornate in testa su 34? Conte: “Costanti, ma conta come tagli il traguardo e non il percorso!”

vedi letture

Tanti i temi affrontati da Antonio Conte in conferenza stampa questo pomeriggio alla vigilia della sfida di domani alle ore 18 contro il Lecce.

In 34 giornate il Napoli è stato primo 17 volte, Inter 9, Atalanta 5, per gli ultimi 4 passi il dato che valore ha?

"Noi siamo stati costanti, ci sono stati periodi in cui abbiamo fatto 7 vittorie consecutive, altri con sconfitte vittorie e pareggi, ma in generale una costanza e se vuoi restare lì devi esserlo. E' un dato effimero però perché a me hanno insegnato che non conta come parti, ma come arrivi e non conta se durante il percorso sei stato primo, ma come tagli il traguardo finale e noi abbiamo l'opportunità di fare qualcosa di veramente bello ma l'avversario è fortissimo però noi ci siamo, l'abbiamo dimostrato e vogliamo continuare in queste 4 partite".