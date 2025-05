Conte su McTominay: “Ora è completo! Allo United non ha mai avuto ruolo centrale come da noi”

Tanti i temi affrontati da Antonio Conte in conferenza stampa questo pomeriggio alla vigilia della sfida di domani alle ore 18 contro il Lecce. Tra questi focus sulla crescita di McT.

McTominay in rapporto alle presenze ha la media gol più alta nonostante lei abbia avuto anche Vidal, Marchisio ed altri. E' il suo orgoglio più grande?

"Io ho sempre parlato di dover trovare soluzioni perchè vedendo la rosa della squadra ho sempre detto che non trovavi tantissimi gol nei singoli calciatori. Quando c'è questo tipo di situazioni, non puoi affidarti solo a 2-3 che vanno in doppia cifra devi trovare una cooperativa del gol e trovare soluzioni tattiche. McTominay oggi è nettamente più forte rispetto a quando è arrivato, lui stesso si sente più completo, con più conoscenze, che sta raggiungendo anche una fase della sua età importante per capire da che parte andare nella sua carriera perché è stato in mezzo, non ha mai avuto un ruolo principale allo United che invece qui gli abbiamo dato, è cresciuto tanto lavorando, oggi è completo, ma il miglioramento che ha avuto lui l'hanno avuto tutti altrimenti diventa difficile spiegare perché oggi abbiamo 74 punti".