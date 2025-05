Bucchioni: "Uomo decisivo a Lecce? Stavolta non dico McTominay"

“Domani la partita non sarà facile, anche per questioni emotive. Purtroppo ricordo bene la scomparsa di Astori. In quel caso la Fiorentina ebbe una grande reazione, come a voler dimostrare di lottare anche per lui, vincendo sette gare di fila. Al Lecce può succedere lo stesso: la squadra può 'gasarsi' dopo il dolore per la scomparsa del fisioterapista Graziano Fiorita, e qualcosa l'abbiamo già visto con il pareggio contro l'Atalanta a Bergamo". Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live.

"Il Napoli da questo punto di vista, dovrà stare attento. Chi deciderà la gara di sabato? Facile dire che McTominay sarà l'uomo del match, ma io scelgo Raspadori per la sua rapidità, la sua capacità di interpretare i momenti della gara. La grande intelligenza tattica di ‘Jack’ è stata troppo spesso sottovalutata e potrà essere determinante in questa sfida. In ogni caso gli azzurri hanno dinanzi a loro un’occasione straordinaria, a 4 gare dalla fine in testa e in vantaggio sulla seconda… Chiunque scenderà in campo immagino che darà più del solito, anche perché ci sono da sostituire alcuni compagni infortunati. Il Napoli vede il traguardo alla portata, le forze si moltiplicano in questi casi, perché è a portata di mano e si vede ad ‘occhio nudo’”.