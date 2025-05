Malfitano: "Vorrei fare un appello accorato ad alcuni tifosi del Napoli"

vedi letture

Il giornalista Mimmo Malfitano è intervenuto a Radio Marte per commentare l'attesa per la gara di Lecce e questo finale di stagione per il Napoli: “Mi aspetto domani una gara difficile ma gli azzurri non devono essere timorosi o speculativi, Il Napoli ha una forza difensiva che è la migliore d’Europa e per questo pensi ad attaccare senza badare troppo al tatticismo. Sono le ultime gare, va messo tutto in campo. Sono quattro partite determinanti, con 10 punti, ricordo, gli azzurri vincerebbero matematicamente il titolo.

Inoltre vorrei fare un appello accorato: chi non ha biglietto valido se ne stia a casa, per favore. E mi riferisco sia a coloro che pensano di provare a forzare per entrare nel settore ospiti e soprattutto a coloro che hanno già acquistato il tagliando per altri settori pur essendo residenti in Campania. La Questura di Lecce è stata chiara: non consentirà ai tifosi del Napoli di entrare se non nel settore ospiti già esaurito. Ricordo che il Napoli è sempre sul filo del rasoio per quanto riguarda le trasferte. Nel caso di incidenti o disagi potrebbe essere vietata l’ultima trasferta di Parma che, ricordo, potrebbe essere particolarmente importante”.