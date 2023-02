Sindaco Sassuolo: “Non ha senso chiudere settore ospiti. Spero sia una festa dello sport”

Il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani ha parlato a Kiss Kiss Napoli.

Il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani ha parlato a Kiss Kiss Napoli. In vista della partita di venerdì prossimo a Reggio Emilia, che vedrà contro Sassuolo e Napoli, il primo cittadino si è espresso così nel corso di Radio Goal: “Mi aspetto una grande festa di calcio, ma non capisco che logica abbia chiudere il settore ospiti ad una squadra prima in classifica e che ha staccato tutti. Abbiamo una numerosa comunità napoletana, che ha collaborato allo sviluppo della nostra città e che si è inserita perfettamente nel nostro territorio. Detto questo, quindi, mi auguro che Sassuolo-Napoli sia una festa dello sport.

C’è stato un precedente di scaramucce due-tre anni fa tra tifosi del Sassuolo e quelli del Napoli, ma in tribuna dove ero io non è successo nulla. Mi auguro che venerdì ci possano essere tifosi azzurri accanto a me in tribuna per goderci la partita insieme. Dobbiamo gustarci la bellezza della partita, e non per andare a fare a pugni. Io sono un sostenitore delle curve miste. Magari come accade nei nostri gemellaggi: quando giochiamo con l’Udinese, le tifoserie fanno aperitivo insieme e si godono la partita. Sarebbe bello un futuro così”.