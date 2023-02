Siparietto Marocchi-Rrahmani a Sky: "Ti sei arrabbiato con me? Per fortuna non ho visto"

L'opinionista chiede al centrale: "Ti sei arrabbiato quando non ti ho messo tra i titolari?".

Rrahmani risponde: "Fortunamente non ho visto questo (ride, ndr.). Ho avuto un brutto infortunio, fortunatamente sono rientrato bene. Il mister ha avuto coraggio a mettermi nella prima partita contro l'Inter perché non avevo giocato nessuna amichevole. Non mi aspettavo di giocare, é stato il coraggio del mister che ha fatto una cosa grande. Nella nostra squadra non ci son titolari, ma è normale che se manca qualcuno possono sostituire gli altri, è sempre stato così. Le squadre devono avere varie opzioni a disposizione".