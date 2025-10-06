Sky, Bergomi: “Al Napoli manca uno come Rrahmani. Senza doppio impegno a Milano…”

Nel corso di 'Sky Calcio Club', l'ex difensore dell'Inter Beppe Bergomi ha parlato del Napoli: "Al Napoli manca Rrahmani. E’ uno sempre attento a certi livelli, io dico sempre che non voglio il difensore da 8 una volta ma che prenda sempre 6,5. Poi si fida molto di Juan Jesus che noi sottovalutiamo.

Poi col doppio impegno devi tenere fuori Beukema e perdi la partita col ragazzo, ma è un discorso generale. Senza la Champions non devi fare scelte e non rischiavi a Milano, sono scelte da fare. L’anno scorso avrebbe giocato con la formazione migliore”.